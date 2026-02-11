PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Intendencia de Colonia convocaron a una conferencia de prensa para presentar la nueva integración del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento.

La actividad se realizará el jueves 12 de febrero a las 17 horas en Casa Pou, ubicada en Paseo San Antonio 110, en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento.

El Consejo funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Está integrado por siete miembros designados por el Poder Ejecutivo, quienes ejercen funciones por un período de cinco años, con posibilidad de una segunda designación por igual plazo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Entre sus cometidos se encuentra proyectar y ejecutar obras de preservación y reconstrucción en la Antigua Colonia del Sacramento. El ámbito de actuación comprende el Barrio Histórico de la ciudad, la Capilla San Benito, la Calera de las Huérfanas, la Estancia y Oratorio de Juan de Narbona, la Plaza de Toros del Real de San Carlos y otros sitios y monumentos históricos del departamento que el Consejo determine como de valor testimonial y patrimonial.

Participarán en la presentación el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez; y el presidente del Consejo Ejecutivo Honorario, Julio Assandri.

La actividad culminará con un espectáculo musical. Posteriormente, las autoridades realizarán un recorrido por el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, con punto de partida en Casa Pou.