El dispositivo de respuesta a la situación de calle en el departamento de Colonia asistió a 44 personas durante la noche del domingo 31 de mayo, según informó este lunes 1.º de junio la organización del operativo.

Uno de los puntos destacados del despliegue fue el Centro Plan Invierno de Barracones, en Carmelo, donde fueron alojadas 14 personas. El espacio forma parte de la red habilitada para dar respuesta durante los días de bajas temperaturas y alertas climáticas.

De acuerdo con el comunicado, la mayor cantidad de personas fue recibida en el Centro Permanente “Centro Comunitario”, con 22 ingresos. Además, el Centro Plan Invierno “Batallón” alojó a 7 personas, mientras que ASSE brindó respuesta a una persona durante la noche.

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En total, desde el comienzo de la alerta, el 7 de mayo, el sistema departamental atendió a 70 personas.

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Las autoridades señalaron que el trabajo realizado permitió dar cobertura a las situaciones detectadas en el departamento, incluso ante advertencias realizadas por distintas instituciones sobre posibles nuevos casos.

Ante la presencia de una persona en situación de calle, se solicita comunicarse con el 911, para activar los mecanismos de asistencia correspondientes.