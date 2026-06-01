Montevideo será sede del primer Foro Nacional de Seguridad de los Motociclistas los próximos 3 y 4 de junio. Se trata de una iniciativa impulsada por Fundación Gonzalo Rodríguez, con el apoyo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y de la Representación en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

De acuerdo a los datos de siniestralidad del año 2025 recopilados por UNASEV, los motociclistas representan el 50,1% de las personas fallecidas en siniestros de tránsito en Uruguay, lo que convierte esta problemática en uno de los principales desafíos de salud pública y seguridad vial del país.

El Foro se desarrollará en el Palacio Legislativo y apunta a consolidarse como un espacio anual de encuentro e intercambio para avanzar en acciones y políticas públicas orientadas a reducir la siniestralidad de los motociclistas en Uruguay. En este sentido, buscará generar mecanismos de seguimiento anual y promover compromisos y acciones concretas que contribuyan a mejorar la seguridad de los motociclistas en todo el país.

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En este contexto, reunirá a autoridades nacionales y departamentales, organismos internacionales, academia, organizaciones sociales, sector privado, comunicadores y especialistas nacionales e internacionales vinculados a seguridad vial, salud pública, comunicación y políticas públicas aplicadas a motociclistas.

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Entre los invitados internacionales, se encuentran la especialista colombiana Hilda Gómez y el experto argentino Jorge Rubino, referentes regionales en seguridad vial y prevención de la siniestralidad de motociclistas.

La agenda estará organizada en dos jornadas complementarias. La primera, enfocada en el LABeSM – Laboratorio Estratégico de Seguridad de Motociclistas, un espacio de trabajo dirigido a autoridades nacionales, departamentales y municipales para analizar evidencia, compartir experiencias y avanzar en acciones vinculadas a la seguridad de los motociclistas.

La segunda jornada, titulada Seguridad de los motociclistas: una agenda de derechos, será abierta al público y estará centrada en el intercambio técnico y la sensibilización. Incluirá conferencias magistrales, paneles especializados y un espacio de trabajo con medios de comunicación sobre el rol de la prensa en la prevención y el cambio cultural.

Desde Fundación Gonzalo Rodríguez señalaron que “este tipo de instancias resultan fundamentales para seguir posicionando la seguridad de los motociclistas como una prioridad en la agenda pública y promover un trabajo conjunto orientado a proteger la vida, la salud y el derecho a una movilidad segura”.

Sobre el Foro Nacional de Seguridad de los Motociclistas

El Foro Nacional de Seguridad de los Motociclistas es una iniciativa concebida como un espacio anual de referencia en Uruguay para abordar de forma integral la seguridad de los usuarios de motocicletas, alineado con el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030 de Naciones Unidas y el enfoque de Sistema Seguro.