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El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, encabezará una misión oficial a España y Portugal entre el 31 de mayo y el 14 de junio inclusive. Durante ese período, Napoleón Gardiol cumplirá funciones como intendente interino.

Rodríguez viajará acompañado por el director de Cooperación Internacional, Alfredo Martínez, y por una representación de la Junta Departamental de Colonia.

En España están previstas reuniones con autoridades del País Vasco y de la Federación Internacional de Pelota Vasca, vinculadas al Frontón Real de San Carlos. Los encuentros abordarán acciones y actividades posteriores a la apertura del espacio, prevista para octubre.

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En Portugal, la agenda incluirá reuniones a nivel parlamentario y encuentros con autoridades de la ciudad de Guimarães, hermanada con Colonia del Sacramento.