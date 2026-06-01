Un total de 106 familias del departamento de Colonia serán beneficiadas por una nueva edición del Programa Sociolaboral Accesos, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social. 15 corresponderían a Carmelo.

Según informó Mides Colonia, el programa tiene como objetivo promover el desarrollo de prácticas laborales en instituciones públicas, con el fin de fortalecer habilidades vinculadas al empleo.

La propuesta consiste en una pasantía de siete meses, con una contraprestación equivalente a un salario mínimo nacional.

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Durante esta semana se firmarán los acuerdos correspondientes y se definirán los lugares de trabajo para las personas participantes. En tanto, la semana próxima, el director de Mides Colonia, Maxi Olaverry, recorrerá distintas localidades del departamento para acompañar el inicio de esta nueva etapa.

Calendario de actividades

En Colonia del Sacramento, la instancia será el martes 9 de junio, a la hora 14, en el Centro de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rivera 278.

En Juan Lacaze, el encuentro se realizará el miércoles 10 de junio, a la hora 11, en la sala de reuniones del Parque Industrial.

Ese mismo día, en Rosario, la actividad será a la hora 15, en el anexo de Mides Rosario.

En Carmelo, la instancia está prevista para el jueves 11 de junio, a la hora 11, en la Casa de la Cultura.

Finalmente, en Nueva Palmira, el encuentro será también el jueves 11 de junio, a la hora 15, en Casa en Red.

Desde Mides Colonia se indicó que estas actividades forman parte del proceso de incorporación de las personas seleccionadas al programa, que busca generar experiencia laboral y fortalecer herramientas para futuras oportunidades de empleo.