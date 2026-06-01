La 9.ª Ronda de Salud Rural del departamento de Colonia tendrá este año 18 ferias en diferentes localidades, con controles médicos gratuitos, atención odontológica, vacunación y talleres orientados a la promoción de hábitos saludables.

La iniciativa, que se desarrolla desde 2016, surgió a partir de un acuerdo interinstitucional entre ANEP, el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia de Colonia, el MIDES y prestadores de salud públicos y privados, entre ellos ASSE, Círculo Católico, CAMEC, CAMOC y Hospital Evangélico.

Desde su puesta en marcha, las Rondas de Salud Rural permitieron brindar atención a unas 6.000 personas, entre alumnos, familiares y vecinos de distintas comunidades del departamento.

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Durante 2026 participarán 63 escuelas rurales. Las ferias se realizarán cada quince días en centros educativos que funcionarán como sede y convocarán también a escuelas cercanas, familias y vecinos de la zona.

En cada jornada se realizarán controles de peso, talla, presión arterial y agudeza visual. También habrá atención odontológica para niños previamente evaluados por el Programa de Salud Bucal de ASSE, vacunación, actividades físicas y talleres sobre nutrición, convivencia, gestión emocional y seguridad vial.

El objetivo central del programa es acercar atención integral a comunidades rurales y promover el autocuidado y la prevención en salud, especialmente en zonas donde el acceso a servicios puede ser más limitado.

Para junio, el cronograma prevé dos actividades. La primera será el viernes 5 de junio, desde la hora 9, en la Escuela N.º 52 de Belgrano Sur, ubicada en ruta 21, kilómetro 268. En esa instancia participarán las escuelas N.º 52 y N.º 85.

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La segunda jornada será el viernes 12 de junio, también desde la hora 9, en la Escuela N.º 54 de El Cuadro, sobre ruta 106, kilómetro 10,500. Allí participarán las escuelas N.º 54, 22, 33 y 123. Esta feria había sido suspendida anteriormente por mal tiempo.

Las actividades solo se suspenderán en caso de condiciones climáticas adversas.