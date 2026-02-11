El Municipio de Carmelo presentó un informe sobre la cantidad de residuos sólidos urbanos que se recolectan diariamente en la ciudad. Los datos fueron dados a conocer por el alcalde, Luis Pablo Parodi, a partir de un relevamiento realizado en la planta local.

El estudio se basó en seis pesajes efectuados con el objetivo de establecer un promedio diario de residuos recolectados mediante el servicio domiciliario.

De acuerdo al informe, los camiones recolectores realizan seis viajes los días lunes —tres viajes por camión—, lo que arroja un promedio de 39.636 kilos de residuos en esa jornada. En tanto, de martes a sábado se efectúan cuatro viajes diarios —dos por camión—, con un promedio de 26.424 kilos por día.

Tomando como referencia el conjunto de la semana, el promedio general se ubica en torno a los 26.000 kilos diarios de residuos domiciliarios generados en la ciudad.

Las cifras presentadas corresponden exclusivamente al servicio de recolección domiciliaria. No están incluidos en el cálculo los residuos trasladados por el denominado “camión abierto”, que recoge chatarra, muebles en desuso, restos de poda y escombros, entre otros materiales que no forman parte de la recolección regular.

Desde el Municipio se indicó que se evalúa la posibilidad de incorporar un sistema de pesaje específico para este tipo de residuos, con el fin de contar con un registro más completo sobre el volumen total generado en Carmelo.