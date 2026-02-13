PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Justicia dispuso medidas cautelares para tres funcionarios policiales en el marco de la investigación por la muerte de Matías Presa, el joven de 19 años que falleció tras un siniestro ocurrido en la madrugada del 11 de octubre de 2025 en Nueva Helvecia.

La solicitud fue presentada por la defensa de la familia de la víctima, a cargo del abogado penalista Enrique Erramouspe, y tramitada ante el fiscal de Rosario, Hugo Pereira. La audiencia se realizó este miércoles en el Juzgado de Rosario.

Investigación preliminar

Fuentes de Fiscalía indicaron a Carmelo Portal que el caso se encuentra en etapa de investigación preliminar. La audiencia tuvo como objetivo fijar medidas cautelares para asegurar la sujeción de los indagados al proceso, preservar la prueba y proteger a víctimas o testigos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los tres funcionarios fueron notificados formalmente de la investigación y citados en calidad de indagados, asistidos por sus respectivas defensas.

Medidas cautelares

En la resolución se dispuso, para los dos policías que participaron en la persecución y para el jefe de zona, la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la retención de los documentos de viaje. También se estableció la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con familiares de la víctima mientras se desarrolla la investigación.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Rosario, que deberá determinar eventuales responsabilidades penales en función de los elementos que surjan de las actuaciones.