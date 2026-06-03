El cierre definitivo de Coleme, la cooperativa láctea de Melo fundada en 1932, no es una noticia ajena para Colonia. Aunque la planta está ubicada en Cerro Largo, su salida de actividad interpela directamente a los departamentos donde la lechería forma parte de la estructura productiva, del empleo rural e industrial y de la identidad económica de muchas comunidades.

Según informó Portal Cerro Largo, los trabajadores fueron notificados por el presidente de la directiva, Boris Revello, de que la cooperativa cerrará sus puertas al final de esta semana. Hasta el momento, las autoridades de Coleme no realizaron declaraciones públicas sobre las causas del cierre ni sobre las medidas previstas para afrontar el proceso. Los funcionarios continuarán trabajando hasta el viernes para procesar la leche que aún permanece en planta antes del cese definitivo de las operaciones.

El dato central, para mirar esta situación desde Colonia, es que no se trata únicamente del cierre de una empresa. Coleme fue durante décadas una herramienta de organización para productores, una fuente de empleo y una referencia del cooperativismo lácteo. Su final deja expuesta la fragilidad que puede atravesar una estructura productiva cuando se reduce la cantidad de remitentes, cae el volumen de leche procesada o se debilita la escala necesaria para sostener una planta industrial.

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En un departamento como Colonia, donde la lechería tiene presencia histórica y peso en distintas localidades, el caso obliga a observar con atención la salud del sector. Cada tambo que deja de remitir, cada productor que abandona la actividad y cada dificultad industrial no son hechos aislados. Forman parte de una cadena que incluye al productor, al trabajador, al transportista, al comercio local, a los servicios y a las familias que dependen directa o indirectamente de la producción lechera.

El cierre de Coleme también plantea una advertencia sobre el valor territorial de las industrias lácteas. En el interior, una planta no cumple solo una función empresarial. Ordena actividad económica, genera empleo, sostiene servicios asociados y ofrece una salida para la producción de pequeños y medianos remitentes. Cuando una estructura de este tipo desaparece, el impacto no termina en la puerta de la fábrica.

Para los productores que todavía remitían a Coleme, el cierre abre interrogantes inmediatas: dónde colocar la leche, bajo qué condiciones, con qué costos de transporte y con qué capacidad de negociación. Esas preguntas también son conocidas en las cuencas lecheras de otros departamentos, incluido Colonia, donde la distancia a los centros de recibo, la escala de cada productor y los márgenes de rentabilidad son factores determinantes para la continuidad de la actividad.

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El aspecto laboral es otro punto sensible. Aunque no se informó oficialmente el número final de trabajadores afectados, el cierre de una planta industrial supone pérdida de empleos directos y reducción de actividad para sectores vinculados. En localidades del interior, ese efecto suele sentirse con mayor fuerza porque las oportunidades de reinserción laboral no siempre aparecen en el mismo lugar ni en el mismo rubro.

La desaparición de Coleme también golpea al cooperativismo. Durante más de nueve décadas, la firma representó una forma de organización productiva basada en la asociación de productores y en la pertenencia territorial. Su cierre no permite, por sí solo, sacar conclusiones generales sobre todo el sistema cooperativo, pero sí marca una señal de advertencia sobre los desafíos que enfrentan las entidades regionales cuando disminuye la base productiva que las sostiene.

Para Colonia, la lectura debe ser prudente pero clara. No corresponde trasladar automáticamente la realidad de Cerro Largo al escenario local, ni afirmar consecuencias que no están confirmadas. Pero sí resulta necesario observar el caso como un llamado de atención para un sector que depende de volumen, continuidad, inversión, logística y estabilidad en la relación entre productores e industria.

El cierre de Coleme deja una pérdida concreta en Cerro Largo y una pregunta abierta para el resto del país lechero: qué condiciones necesitan los productores y las industrias del interior para sostenerse en el tiempo. En departamentos como el nuestro, donde la lechería sigue siendo parte de la vida económica y social, esa pregunta no es lejana. Es actual, territorial y estratégica.