La Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA) informó que no se pudo establecer una relación entre los episodios de mortandad de abejas registrados desde diciembre de 2025 y enfermedades en las colmenas. Además, señaló que si bien se detectó la presencia de residuos de productos químicos en el ambiente, los análisis no permiten afirmar que esa exposición haya sido la causa de las muertes.

La información fue presentada durante un encuentro convocado por la CHDA el martes 3 de febrero, en el que se dieron a conocer los resultados del grupo técnico conformado para estudiar el fenómeno.

Qué concluyó el grupo técnico

Las exposiciones estuvieron a cargo de la investigadora independiente Estela Santos y del responsable del área de apicultura de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA), Pablo Juri.

Según los informes presentados, los estudios no encontraron una asociación entre los episodios de mortandad y problemas sanitarios dentro de las colmenas.

En paralelo, los análisis de laboratorio confirmaron que las abejas estuvieron expuestas a distintos productos químicos presentes en el entorno. Sin embargo, la comisión aclaró que la sola detección de residuos no permite establecer una relación causal directa con los eventos reportados. Es decir, no se puede concluir que esa exposición explique por sí misma la mortandad.

Participación institucional

En la reunión participaron técnicos de organismos públicos vinculados al sector agropecuario y la investigación científica, junto a representantes de organizaciones de productores y autoridades ministeriales. En total asistieron 33 representantes.

Próximos pasos

El grupo propuso reforzar el sistema de alertas y reportes de nuevos casos, realizar un monitoreo permanente y ampliar los estudios a otras muestras relacionadas con la colmena, como suelo, polen almacenado, cera y néctar.

También se prevé desarrollar una metodología específica para analizar estos residuos en el Centro Universitario Regional (CENUR) Litoral Norte, en Paysandú.

El comunicado no establece plazos para las nuevas etapas de investigación ni identifica una causa determinada para la mortandad, pero define el estado actual de los estudios y las líneas de trabajo previstas para profundizar el análisis.