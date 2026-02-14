Una masa de aire frío con trayectoria marítima se posiciona este fin de semana sobre el océano Atlántico, al este de Argentina y Uruguay, generando efectos en el comportamiento atmosférico de la región. El informe de MetSul Meteorología ubica al territorio uruguayo dentro del área de influencia de este sistema, que actúa principalmente desde el mar.

El fenómeno no implica, por el momento, eventos extremos en tierra, pero sí un enfriamiento significativo sobre la superficie oceánica frente a la costa uruguaya. Esa presencia de aire más frío sobre el Atlántico modifica el contraste térmico entre el mar y el continente, un factor clave en la formación de nubosidad y en la moderación de las temperaturas, especialmente en zonas costeras.

La dinámica descrita por MetSul señala que el aire frío marítimo tiende a favorecer mayor cobertura nubosa y a limitar los ascensos térmicos durante la tarde en áreas próximas al litoral. En pleno verano austral, este tipo de configuración atmosférica resulta atípica por su intensidad y extensión, ya que febrero suele caracterizarse por temperaturas más elevadas y predominio de aire cálido.

Uruguay, ubicado entre el Río de la Plata y el Atlántico sur, queda expuesto a esta influencia oceánica directa. El enfriamiento sobre el mar puede traducirse en jornadas con cielo más cubierto y máximas menos elevadas de lo habitual para la época, en especial en el este y sudeste del país.

El posicionamiento de la masa fría frente a la costa uruguaya confirma el carácter regional del sistema, que ya provocó impactos en el sur de Brasil y previamente en la Patagonia argentina. En este caso, el océano actúa como modulador del clima, recordando la estrecha relación entre la temperatura del mar y las condiciones atmosféricas sobre el territorio uruguayo.