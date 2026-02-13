La jornada reunió a autoridades nacionales y departamentales, referentes institucionales y actores vinculados al sector turístico. Participaron la secretaria general de la Intendencia de Colonia, Belén Rico Skerl, y el director nacional de Turismo, Cristian Pos, junto a otros representantes públicos y privados.
El encuentro se planteó como un espacio para compartir iniciativas, metodologías y aprendizajes vinculados al turismo rural, con foco en la sostenibilidad y el desarrollo territorial. La propuesta del corredor verde busca articular emprendimientos y destinos de los tres departamentos, integrando recursos naturales, patrimonio cultural y producción local en una oferta conjunta.
Durante la actividad se presentaron experiencias que evidencian el crecimiento del turismo rural como alternativa complementaria a los circuitos tradicionales. Los intercambios abordaron aspectos como la profesionalización de los servicios, la promoción coordinada y la generación de valor agregado en las comunidades.
El proyecto en curso apunta a consolidar capacidades locales y a estructurar un recorrido turístico que conecte propuestas de Colonia, Río Negro y Paysandú bajo criterios ambientales y de desarrollo sostenible. La instancia celebrada en Nueva Helvecia funcionó como punto de encuentro para fortalecer redes y delinear próximos pasos en la implementación del corredor.
La elección de Colonia Suiza como sede subrayó la identidad histórica y productiva de la zona, vinculada a tradiciones agrícolas y culturales que forman parte del atractivo del turismo rural en el litoral oeste del país.
Comentarios