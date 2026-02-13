En las instalaciones del Hotel Nirvana, en Colonia Suiza —Nueva Helvecia—, se desarrolló el Encuentro de Experiencias de Turismo Rural, una instancia de intercambio enmarcada en el proyecto de fortalecimiento de capacidades y creación de un corredor turístico rural verde para el desarrollo local de los departamentos de Colonia, Río Negro y Paysandú.

La jornada reunió a autoridades nacionales y departamentales, referentes institucionales y actores vinculados al sector turístico. Participaron la secretaria general de la Intendencia de Colonia, Belén Rico Skerl, y el director nacional de Turismo, Cristian Pos, junto a otros representantes públicos y privados.

El encuentro se planteó como un espacio para compartir iniciativas, metodologías y aprendizajes vinculados al turismo rural, con foco en la sostenibilidad y el desarrollo territorial. La propuesta del corredor verde busca articular emprendimientos y destinos de los tres departamentos, integrando recursos naturales, patrimonio cultural y producción local en una oferta conjunta.

Durante la actividad se presentaron experiencias que evidencian el crecimiento del turismo rural como alternativa complementaria a los circuitos tradicionales. Los intercambios abordaron aspectos como la profesionalización de los servicios, la promoción coordinada y la generación de valor agregado en las comunidades.

El proyecto en curso apunta a consolidar capacidades locales y a estructurar un recorrido turístico que conecte propuestas de Colonia, Río Negro y Paysandú bajo criterios ambientales y de desarrollo sostenible. La instancia celebrada en Nueva Helvecia funcionó como punto de encuentro para fortalecer redes y delinear próximos pasos en la implementación del corredor.

La elección de Colonia Suiza como sede subrayó la identidad histórica y productiva de la zona, vinculada a tradiciones agrícolas y culturales que forman parte del atractivo del turismo rural en el litoral oeste del país.