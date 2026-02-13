La Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes celebrará este viernes 13 de febrero su primera sesión ordinaria de 2026, en la sede del organismo. La instancia marcará el inicio formal de las actividades anuales del espacio de coordinación entre los gobiernos departamentales en materia de políticas de género.

Durante la jornada, las y los representantes departamentales trabajarán en la definición del plan de trabajo correspondiente a 2026. El encuentro estará centrado en la identificación de prioridades y desafíos en cada territorio, con el objetivo de delinear una agenda común que contemple las particularidades departamentales.

La sesión incluirá un intercambio orientado a fortalecer la articulación interinstitucional y a consolidar un enfoque territorial en el diseño e implementación de políticas públicas de género. Según lo previsto, se abordarán líneas de acción que permitan coordinar esfuerzos entre las distintas intendencias y promover respuestas ajustadas a las realidades locales.

En el marco de la reunión, la Comisión recibirá a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier. Con la jerarca se mantendrá un diálogo sobre lineamientos estratégicos y posibles acciones conjuntas, en el marco de la coordinación entre los distintos niveles del Estado.

La Comisión Interdepartamental de Género funciona en el ámbito del Congreso de Intendentes como espacio de intercambio, planificación y seguimiento de iniciativas vinculadas a la igualdad de género en los departamentos. La primera sesión ordinaria del año constituye una instancia clave para organizar la agenda de trabajo y establecer mecanismos de cooperación para el período 2026.