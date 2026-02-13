La decisión del Gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Astillero Cardama para la construcción de dos patrulleros oceánicos introduce un nuevo capítulo en la política de adquisiciones de defensa. El anuncio fue realizado tras un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva .

Según lo informado, la rescisión se fundamenta en incumplimientos contractuales vinculados a las garantías exigidas para la entrada en vigor del acuerdo. El Ejecutivo sostuvo que la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa no existía y que el propio astillero admitió esa situación. Posteriormente, también se observaron inconsistencias en la garantía de reembolso, que no se ajustaría a las condiciones previstas en el contrato.

Impacto institucional y señal política

Desde el punto de vista político, la medida combina tres dimensiones. En primer lugar, plantea un énfasis en los mecanismos de control y verificación en la contratación pública, en particular en áreas sensibles como la defensa. La referencia expresa del presidente a la transparencia sitúa el episodio en el terreno de la gestión y la rendición de cuentas.

En segundo término, la decisión proyecta efectos sobre la planificación estratégica de la Armada Nacional. La adquisición de patrulleros oceánicos está asociada a tareas de vigilancia y protección de espacios marítimos. La rescisión obliga a redefinir plazos y mecanismos para concretar esa compra, mientras el Gobierno anunció que procurará avanzar en la obtención de las unidades.

En tercer lugar, el Ejecutivo anunció acciones judiciales para recuperar el patrimonio estatal y determinar responsabilidades institucionales e individuales. Esa línea anticipa un proceso que podría extenderse en el tiempo y que involucrará tanto instancias administrativas como eventuales actuaciones en el ámbito judicial.