Carmelo conmemoró un nuevo aniversario de su fundación con un acto oficial en la Plaza Artigas, epicentro histórico y simbólico de la localidad. La ceremonia fue encabezada por el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, y contó con la presencia del alcalde Luis Pablo Parodi, concejales, legisladores nacionales y autoridades departamentales, además de vecinos que acompañaron la jornada.

El encuentro combinó intervenciones oratorias y propuestas artísticas. Una feria de artesanos y espectáculos culturales dieron marco a la celebración, que reunió a familias y visitantes en torno al espacio que lleva el nombre del fundador de la ciudad, José Gervasio Artigas.

El profesor José Luis González fue el encargado de repasar los orígenes de Carmelo. En su intervención evocó los episodios que hicieron posible la fundación y subrayó que la historia “varía según quién la cuenta y de acuerdo a sus protagonistas”. Señaló que, además de la enseñanza formal, el pasado también se aprende en ámbitos como el Museo y Archivo del Carmen, la Casa de la Cultura, los monumentos y en los relatos transmitidos por las generaciones mayores.

González recordó que el 12 de febrero de 1816, en su calidad de protector de los Pueblos Libres y jefe político de la Provincia Oriental, Artigas autorizó a los víboreros a trasladar su asentamiento hacia el terreno comprendido entre el arroyo de las Vacas y el Río de la Plata. Definió a Carmelo como un “mojón del sueño artiguista”, al destacar que es la única ciudad del país fundada por el prócer.

En su discurso, Rodríguez expresó su emoción por encabezar el acto en su condición de carmelitano. Rememoró celebraciones anteriores y destacó la convocatoria alcanzada en esta fecha. “Es un orgullo estar aquí”, afirmó, al tiempo que subrayó el sentido de pertenencia que, según dijo, caracteriza a los habitantes de la ciudad en instancias de esta naturaleza.