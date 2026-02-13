Un intento de femicidio ocurrido en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, derivó horas más tarde en la muerte del presunto agresor, que se quitó la vida tras amenazar a su expareja.

El episodio se registró en la noche del miércoles, cuando un hombre de 65 años, identificado por sus iniciales H. D. D. M., amenazó a la mujer e intentó atacarla en su vivienda. La víctima logró escapar y dio aviso a la Policía.

Según informó el medio local Agesor, el caso fue comunicado de inmediato a la Justicia, que dispuso medidas de protección. A la mujer se le asignó el servicio de vigilancia 1010, lo que implicó la custodia permanente de dos efectivos y un patrullero durante esa misma noche.

Cuando los agentes concurrieron al domicilio donde se produjo el intento de homicidio, constataron que el hombre ya no se encontraba allí. Familiares iniciaron entonces una búsqueda en la zona, debido a que atravesaba un cuadro depresivo y existía preocupación por su estado emocional.

El desenlace se produjo pasadas las 7.00 del jueves. El cuerpo fue hallado en la intersección de las calles Puig y Agraciada. De acuerdo con la información policial, el hombre se había suicidado.

Fuentes del caso indicaron que no existían denuncias previas por violencia doméstica en la pareja. Sin embargo, allegados señalaron que el agresor no aceptaba la reciente ruptura del vínculo.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía competente.