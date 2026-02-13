La Universidad de la República (Udelar) abrió el período común de inscripciones para las carreras de grado que se dictarán en 2026. El plazo se extenderá del 4 al 24 de febrero, según el calendario académico.

La inscripción será exclusivamente virtual, a través de la plataforma de Bedelías. Para completar el trámite, las personas interesadas deberán contar con cédula de identidad vigente, carné de salud o del adolescente vigente, foto carné y certificación de estudios secundarios completos. Además, será obligatorio disponer de un ID digital habilitado, ya sea TuID —otorgado por Antel con activación presencial— o Usuario Gub.uy, que también requiere validación presencial.

Apoyo presencial y virtual

En paralelo al proceso en línea, la Udelar habilitó espacios de orientación para acompañar a quienes realicen la inscripción. En Colonia del Sacramento habrá instancias presenciales los miércoles y viernes de febrero, de 10.00 a 12.00, en el Campus Municipal Alberto Suppici. También se ofrecerá atención virtual los martes y jueves, de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00.

Profesionalización en Enfermería

La Facultad de Enfermería incorporará este año una novedad: el Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería se dictará por primera vez en la región Suroeste, con actividades en los departamentos de Colonia y Soriano. El ingreso se realizará mediante sorteo y habrá 150 cupos.

El programa está dirigido a auxiliares con bachillerato completo, título registrado en el Ministerio de Salud Pública, al menos tres años de experiencia laboral, constancia de trabajo vigente y evaluación de desempeño. Los cursos teóricos combinarán modalidad virtual y presencial, mientras que las prácticas clínicas serán obligatorias y se desarrollarán exclusivamente en servicios definidos en Colonia y Soriano.

Además, continúan abiertas, sin cupos, las inscripciones para el Tecnólogo en Administración y Contabilidad, la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales y Analista en Computación, que ya se dictaron en 2025 en la región.