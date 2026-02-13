La Intendencia de Colonia, a través del Departamento de Desarrollo Humano y su Dirección de Juventud, lanzó la Guía Educativa de Estudios Ligados a la Ruralidad, una herramienta destinada a orientar a jóvenes que viven, trabajan o proyectan su futuro en el ámbito rural.

El material reúne información pública sobre carreras, cursos y trayectos formativos de nivel terciario y universitario vinculados al territorio, la producción y el desarrollo rural. La propuesta parte de una premisa central: en la actualidad, todas las carreras pueden desarrollarse desde la ruralidad, con distintos énfasis, y la tecnología amplía de forma significativa las posibilidades de formación, empleo y conexión con otros territorios.

La selección de la oferta educativa pone el foco en aquellas formaciones directamente relacionadas con las dinámicas productivas y sociales del medio rural. Desde la Dirección de Juventud se recomienda, no obstante, que las personas interesadas verifiquen la información con cada institución educativa para asegurar su actualización y validez.

La guía se encuentra disponible en formato virtual, integrada al portal institucional dentro del eje Acercar. También contará con un soporte físico en formato folleto, que será distribuido en centros de educación media del departamento. Además del detalle de las propuestas académicas, el material incluye información sobre becas, oportunidades de acceso y otros datos de interés para facilitar la toma de decisiones.

El lanzamiento forma parte del Programa de Apoyo a Juventudes Rurales, una estrategia departamental orientada a acompañar, fortalecer y visibilizar a este sector de la población. La iniciativa reconoce los cambios que atraviesa la ruralidad y plantea la necesidad de políticas públicas actualizadas que permitan construir proyectos de vida sin perder la identidad territorial.

El programa articula acciones en formación, comunicación, oportunidades laborales, apoyo al emprendedurismo y generación de espacios de encuentro, en coordinación con instituciones educativas, organismos nacionales, cooperativas, productores rurales y organizaciones locales.

Quienes deseen acceder a la guía pueden ingresar a juventudesrurales.uy/guiaeducativa o comunicarse con la Dirección de Juventud, en Avenida Artigas 327, Colonia del Sacramento.