La más reciente investigación de opinión pública de la consultora Ágora en el departamento de Colonia dibuja un escenario de equilibrio inestable. A varios meses de la asunción de las nuevas autoridades departamentales, el diagnóstico ciudadano aparece dividido entre quienes consideran que el departamento avanza y quienes creen que está estancado. A ese reparto casi simétrico se suma un 11% que entiende que Colonia está retrocediendo.

El resultado no constituye una anomalía en la serie histórica de la empresa. Según recuerda el propio informe, en abril del año pasado, semanas antes de las elecciones departamentales, el panorama era similar: una opinión pública polarizada respecto al rumbo del departamento, con una minoría consistente que percibía un retroceso.

Un clima dividido sobre el rumbo del departamento

La encuesta revela que no existe una percepción dominante sobre la marcha de Colonia. La paridad entre quienes ven avances y quienes perciben estancamiento refleja un electorado sin consensos claros sobre la gestión y el desempeño general del departamento.

El 11% que considera que la situación retrocede introduce, además, una señal de advertencia. Aunque no constituye el bloque mayoritario, se trata de un segmento que, en contextos de polarización, puede incidir en el clima político y en la evaluación de las autoridades.

Desempleo y droga, los principales problemas



En cuanto a los problemas más relevantes para los habitantes del departamento, el desempleo continúa encabezando las menciones. El dato mantiene la tendencia registrada en estudios anteriores y confirma que el mercado laboral sigue siendo la principal preocupación local.

Sin embargo, la encuesta identifica una particularidad respecto a los estudios de alcance nacional: la droga aparece como un problema significativo y con un volumen elevado de menciones. La presencia sostenida de esta preocupación en el ámbito departamental marca una diferencia respecto a otras mediciones del país.

A estos temas se suma la corrupción política, que obtiene algo más del 8% de las respuestas. El dato consolida una inquietud que ya había emergido durante la campaña departamental en varios departamentos.

“Los políticos” como problema

Uno de los cambios más notorios del relevamiento es la aparición de “los políticos” como uno de los problemas del departamento, mencionado por el 7,5% de los encuestados.

La categoría no refiere a una fuerza específica, sino al sistema político en su conjunto. En términos de opinión pública, se trata de un indicador sensible: cuando una franja de la ciudadanía identifica a la dirigencia política como parte del problema y no de la solución, se instala un cuestionamiento que trasciende coyunturas partidarias.

Si bien el porcentaje no es mayoritario, su sola presencia como categoría diferenciada introduce una señal de alerta para la dirigencia departamental y nacional.

Aprobación del intendente Rodríguez

El estudio también indaga sobre la evaluación del intendente Carlos Rodríguez, electo por el Partido Nacional como continuador de la gestión de Carlos Moreira.

Rodríguez registra más aprobaciones que desaprobaciones, aunque ninguno de los dos bloques alcanza guarismos holgados. En comparación con las últimas mediciones correspondientes a la administración anterior, su desempeño presenta una mejora relativa.

No obstante, casi un tercio de los consultados califica su gestión como “regular” y cerca de un 11% no emite opinión. En evaluaciones de cargos ejecutivos, la ausencia de juicio suele ser minoritaria, por lo que el volumen de no respuesta constituye un dato a considerar en el análisis político.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada en el departamento de Colonia, tanto en la ciudad capital como en una muestra aleatoria de municipios y localidades. Se efectuaron 321 entrevistas entre el 28 de enero y el 6 de febrero de 2026, mediante metodología mixta.

La muestra incluyó residentes a partir de 16 años y respetó cuotas de género y edad proyectadas por el Instituto Nacional de Estadística para las zonas y el período relevados. El margen de error estimado es de ±5,5% para un nivel de confianza del 95% en la información general. En los subuniversos analizados, el margen es mayor.

Los datos históricos citados pertenecen a la base de indicadores de la consultora sobre los universos estudiados.

En conjunto, el informe de Ágora describe un departamento con opiniones fragmentadas sobre su rumbo, preocupaciones sociales persistentes y señales de desconfianza hacia la dirigencia política, en un contexto aún temprano del actual período de gobierno departamental.