El papa León XIV evalúa realizar una visita a Uruguay y Argentina entre noviembre y diciembre de 2026, como parte de una gira por América Latina que también incluiría a Perú, según informes difundidos en febrero de este año. Aunque la Santa Sede no ha emitido una confirmación oficial, el viaje figura en la agenda internacional del pontífice y se maneja con reserva diplomática.

De concretarse, sería la primera visita de León XIV a la región del Río de la Plata desde el inicio de su pontificado y marcaría un hito para la Iglesia católica en Uruguay, país que no recibe a un Papa desde la visita de Juan Pablo II en 1988.

Uruguay en la agenda papal

Las fuentes citadas en los reportes indican que la gira está proyectada para el segundo semestre de 2026, con una ventana tentativa entre noviembre y diciembre. En el caso uruguayo, la eventual visita generaría expectativa tanto en el ámbito eclesiástico como en el político, dada la tradición laica del Estado y el peso histórico de la Iglesia en la vida social del país.

Si bien no se han difundido detalles sobre el itinerario ni sobre posibles actividades en Montevideo u otras ciudades, en ámbitos diplomáticos se señala que la inclusión de Uruguay responde al interés del pontífice por reforzar su presencia en América del Sur.

Invitación formal y expectativa regional

En Argentina, el Gobierno cursó una invitación formal al Papa, lo que aceleró las gestiones preliminares. La eventual escala en Buenos Aires tendría una fuerte carga simbólica y política, en un contexto regional marcado por desafíos económicos y sociales.

Perú completaría la gira, que buscaría abarcar distintos puntos estratégicos del continente.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido un anuncio definitivo. En la tradición de la Santa Sede, los viajes apostólicos se confirman con varios meses de antelación y tras la coordinación logística con las conferencias episcopales y los gobiernos anfitriones.

Por ahora, el viaje se mantiene bajo hermetismo, aunque su inclusión en la agenda preliminar del Papa refuerza la expectativa en Uruguay y el resto de la región.