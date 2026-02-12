En la última sesión se profundizó en diversos aspectos vinculados a la recolección de residuos, el Municipio abordó distintos ejes vinculados a la recolección, el reciclaje y la reorganización del sistema local. Las intervenciones incluyeron proyectos en estudio, dificultades operativas, costos de traslado y propuestas de clasificación y compostaje. A continuación, el desarrollo por capítulos temáticos.

Fondos, instituciones educativas y proyectos de reciclaje

Uno de los puntos planteados refiere a partidas económicas vinculadas a proyectos de reciclaje. Según se explicó en la sesión, esos fondos no son cobrados directamente por los municipios, sino que se transfieren a las instituciones que participan en las iniciativas.

En ese marco, se señaló que los centros educativos podrían integrarse a proyectos relacionados con materiales reciclables, como cartón, así como disponer de espacios físicos para trabajar con aceite usado u otros residuos reutilizables.

También se mencionó que, cuando el Municipio colabora con este tipo de iniciativas, debe estar formalmente involucrado en el proyecto correspondiente.

Residuos orgánicos y propuesta de compostaje comunitario

Otro de los ejes tratados fue el manejo de residuos orgánicos. Se mencionó la posibilidad de implementar un sistema mixto —definido en la sesión como “mix”— que abarque el procesamiento de este tipo de desechos.

La propuesta contempla que una empresa o entidad provea un predio donde se realice el procesamiento. A partir de ese tratamiento se generaría abono que podría reutilizarse en canteros municipales o en centros educativos.

El esquema incluiría un sistema de control por cantidad de kilos procesados. También se planteó la posibilidad de replicar experiencias similares a las desarrolladas en otras localidades, mediante composteras comunitarias y distribución de semillas o plantines.

No obstante, durante el intercambio se advirtió que la implementación requeriría infraestructura mínima y planificación, para evitar que el punto de recepción termine recibiendo residuos domiciliarios sin clasificación previa.

Las compactadoras sin funcionamiento y el cierre del “punto Verde”

En la sesión se consultó por la situación de dos compactadoras disponibles en la localidad. Según se indicó, hubo conversaciones con el área de Higiene para su puesta en funcionamiento, prevista inicialmente para enero, pero hasta el momento no se obtuvo confirmación sobre su implementación.

También se informó que el Municipio envió una comunicación formal para cerrar de manera definitiva el denominado “punto verde”. Allí se dispondría una persona encargada de informar que no se pueden depositar residuos en ese sitio.

De acuerdo con lo expuesto, una vez cerrado ese punto, el único lugar habilitado para residuos no domiciliarios serían las compactadoras, que actualmente no están operativas.

Clasificación de residuos y educación ciudadana

El Municipio planteó la necesidad de comenzar por un proyecto de pequeña escala que permita avanzar en la clasificación de residuos. Se señaló que el lugar previsto para iniciar la experiencia está en la zona urbana y que no es el espacio ideal, aunque permitiría dar los primeros pasos.

La propuesta incluye un componente central de educación ciudadana, orientado a que los vecinos comiencen a clasificar en origen y comprendan los beneficios del reciclaje.

Se advirtió que, sin un proceso previo de concientización, existe el riesgo de que los espacios destinados a clasificación reciban bolsas de basura domiciliaria sin separación.

En este punto, se subrayó que la basura domiciliaria continuaría gestionándose bajo el sistema actual mientras se desarrolla un eventual proyecto de transformación de residuos no domiciliarios —como cartón, plástico o nylon— y de orgánicos provenientes de comercios, verdulerías, carnicerías y restaurantes.

El costo del traslado a Conchillas y el desgaste de los camiones

Uno de los aspectos más desarrollados fue el impacto económico del traslado de residuos a la planta ubicada en Conchillas.

Según los datos expuestos, cada camión que realiza ese trayecto recorre aproximadamente 86 kilómetros por viaje. Con dos viajes diarios por unidad, el recorrido asciende a unos 170 kilómetros por día.

Se explicó que los camiones utilizados están diseñados para trabajo urbano, con velocidades promedio de entre 40 y 60 kilómetros por hora, pero deben circular en ruta a mayor velocidad y durante largas distancias. Esa exigencia genera mayor desgaste mecánico.

Entre las consecuencias señaladas figuran roturas frecuentes, aumento en el consumo de combustible y recambio acelerado de cubiertas, estimado cada 10.000 kilómetros. Además, se indicó que el traslado implica una pérdida de aproximadamente tres horas por día por camión, lo que reduce el tiempo disponible para recorridos de recolección.

Licitación en curso y búsqueda de alternativa

El traslado a Conchillas está enmarcado en una licitación vigente hasta julio de este año. Según se informó, el intendente manifestó que se trabaja en una solución alternativa a corto plazo para los residuos domiciliarios, con el objetivo de reducir costos y replantear el sistema actual.

Desde el Municipio se planteó la necesidad de encontrar una alternativa que evite continuar con el esquema de traslado actual, debido a su impacto económico y operativo.

Claves del debate

La sesión dejó planteadas varias líneas de acción: