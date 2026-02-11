El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, entregó este martes 10 en el Palacio Legislativo el documento autenticado del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), con lo que dio inicio al trámite parlamentario previsto para la próxima semana.

El canciller, acompañado por la directora general para Asuntos de Integración y Mercosur, Paola Repetto, fue recibido por la presidenta del Senado, Blanca Rodríguez, junto a legisladores de distintos partidos. La senadora recibió formalmente el texto que deberá ser analizado por el Parlamento.

En una instancia anterior, la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Carolina Cosse, había recibido el borrador del acuerdo de manos del canciller. El tratado fue firmado el 17 de enero en Asunción, en una ceremonia en la que participaron el presidente de la República, Yamandú Orsi, y los demás mandatarios del Mercosur.

Durante esa instancia, Orsi afirmó que el acuerdo implica una “responsabilidad histórica” para los países involucrados y señaló que se trata de la asociación comercial integral “más grande del mundo”, en referencia a su alcance económico y poblacional.

La Unión Europea como socio comercial

Tras la recepción del documento, Rodríguez destacó que el acuerdo es resultado de más de 25 años de negociaciones políticas y diplomáticas. Señaló que comienza ahora la etapa de análisis parlamentario, tanto en Uruguay como en los demás países involucrados.

La presidenta del Senado indicó que la UE constituye la segunda economía del mundo y el tercer destino de las exportaciones uruguayas. Subrayó que el tratado no solo abarca aspectos comerciales, sino también compromisos en materia de cooperación y coordinación entre bloques que, en conjunto, reúnen a más de 750 millones de personas.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el acuerdo establece una zona de libre comercio entre economías que representan alrededor del 20% del producto interno bruto mundial. En 2024, el comercio entre la UE y el Mercosur alcanzó casi 130.000 millones de dólares, de los cuales más del 80% correspondió al intercambio con Brasil.

En 2025, las exportaciones uruguayas al bloque europeo superaron los 1.800 millones de dólares. Entre los principales productos enviados a ese destino figuran la celulosa y la carne bovina. También se exportan arroz, colza y carinata, madera, soja, lana y tejidos, así como carne equina y porcina.

Según datos oficiales, los países de la UE representaron en 2023 el 42% del stock de inversión extranjera directa en Uruguay. Las inversiones europeas se concentran en sectores como el agropecuario, el forestal, el energético y los servicios globales.

Comisión especial y cronograma

El Senado aprobó la creación de una comisión especial para el tratamiento del acuerdo. A partir del martes 17 de febrero, el cuerpo recibirá delegaciones de instituciones públicas, organizaciones empresariales y representantes sindicales, entre otros actores.

Rodríguez señaló que el objetivo es desarrollar un proceso de análisis “profundo” y ágil. En la instancia de recepción del documento participaron también los senadores Daniel Caggiani (Frente Amplio), José Luis Falero (Partido Nacional) y Robert Silva (Partido Colorado).