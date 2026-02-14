El Instituto de Formación Docente (IFD) de Carmelo abrió una convocatoria a llamado abreviado para desempeñar funciones en la carrera de Secretaría Docente durante el año lectivo 2026, según surge del formulario oficial difundido por la institución.

El llamado se rige por el Reglamento de Llamados Abreviados aprobado por Acta N° 46, Resolución N° 52, del 17 de diciembre de 2025, del Consejo de Formación en Educación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Período de inscripción

Las inscripciones comenzarán el 13 de febrero de 2026 y se extenderán hasta el 20 de febrero de 2026.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Datos del llamado

Centro: Instituto de Formación Docente de Carmelo

Carrera: Secretaría Docente

Año del curso: 2026

Especialidad: Secretaría Docente

Departamento Académico, cargo o función: Secretaría Docente

Modalidad de inscripción

Las postulaciones deberán enviarse al correo electrónico:

[email protected]

La convocatoria fue emitida en Carmelo con fecha 12 de febrero de 2026.