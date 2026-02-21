La comparsa Eco de Tambores de Carmelo se consagró como la gran ganadora de la edición 2026 del Concurso de Llamadas de Fray Bentos, al obtener el primer puesto con 410 puntos y quedarse con el Trofeo Javier Bertulio y Zulma Zulu, según informó el medio local Río Negro Ahora.

La definición fue ajustada. La Morán, de Fray Bentos, alcanzó 403 puntos y ocupó el segundo lugar, mientras que La Santa, de Mercedes, completó el podio con 395 unidades. Sin embargo, la noche tuvo un nombre propio: Eco de Tambores.

El jurado no solo la ubicó en lo más alto de la clasificación general, sino que también la distinguió por aspectos centrales de su propuesta artística. La comparsa recibió los reconocimientos a Mejor Cuerpo de Baile y Mejor Cuerda, categorías que reflejan la solidez rítmica y la puesta en escena desplegada en el desfile. Además, la Mención a Trofeos también fue otorgada al conjunto carmelitano.

En una competencia que reunió agrupaciones de distintos puntos del litoral, el resultado confirma el posicionamiento de Eco de Tambores en el circuito regional de llamadas y reafirma su presencia en uno de los escenarios más relevantes del carnaval del interior.

Desde la organización se destacó el nivel general de las comparsas participantes y el trabajo desarrollado en cada detalle, desde el vestuario hasta la coreografía y la presentación integral. Para Eco de Tambores, el triunfo en Fray Bentos representa la consolidación de un proyecto colectivo que proyecta a Carmelo en la escena carnavalera del país.