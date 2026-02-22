La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) incorporó 30 retroexcavadoras de última generación con el objetivo de mejorar el mantenimiento de la red y disminuir las pérdidas de agua, que hoy alcanzan cerca del 35% de la producción total. La inversión ascendió a 1.500.000 dólares, según informó el presidente del organismo, Pablo Ferreri, durante la presentación realizada este viernes 6 en los talleres de la Gerencia de Servicios Generales.

El jerarca explicó que el déficit de mantenimiento acumulado en las tuberías incide tanto en las pérdidas físicas como en las comerciales, con impacto directo en la facturación del ente. En ese contexto, sostuvo que la nueva maquinaria permitirá acelerar las tareas de reparación y sustitución de redes de saneamiento y de distribución de agua potable.

Actualmente, el 90% de las reparaciones de tuberías se concreta en menos de 21 horas. Ferreri afirmó que, si bien el sistema “tiene un buen nivel de respuesta”, la incorporación de tecnología más moderna facilitará intervenciones más ágiles, especialmente en zonas urbanas con espacios reducidos, como Montevideo.

Las retroexcavadoras reemplazarán parte del parque existente y ampliarán la flota operativa. Además, una vez culminado el proceso de licitación en curso, OSE recibirá 30 camiones destinados al traslado de los equipos en todo el país.

El plan se enmarca en las previsiones presupuestales del quinquenio, que contemplan el recambio progresivo de tuberías, en particular en el área metropolitana, donde la red es más extensa y concentra mayores niveles de desgaste. La renovación de infraestructura apunta a reducir de forma gradual el volumen de agua no contabilizada y a fortalecer la sostenibilidad financiera del organismo.