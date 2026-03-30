La 59ª Semana de la Cerveza de Paysandú celebró su segunda jornada con una programación musical que reunió a artistas locales, nacionales e internacionales, en un predio que volvió a combinar espectáculos, feria gastronómica y mercado artesanal.

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La apertura musical estuvo a cargo de La Huella, grupo folklórico sanducero que presentó un repertorio de clásicos y aportó identidad local a la grilla artística. Luego fue el turno de Tabaré Cardozo junto a Agarrate Catalina, en un espectáculo centrado en canciones reconocidas de sus trayectorias.

El cierre de la noche quedó en manos de Los Tekis, banda oriunda de Jujuy y referente del folklore andino. Con un repertorio atravesado por sonidos de quena, charango y guitarras, el grupo ofreció un show de tono festivo que convocó la participación del público. Durante parte de la presentación también se sumó el dúo Sin Fronteras.

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La segunda fecha consolidó la propuesta artística y cultural de la fiesta, una de las celebraciones más tradicionales del país, que durante esta semana continúa en Paysandú con espectáculos en vivo y actividades para distintos públicos.