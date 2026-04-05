La recolección de residuos en Carmelo y Nueva Palmira volvió a dejar en evidencia una dificultad que excede una avería puntual. La situación actual muestra que en Carmelo la operativa diaria se concentra en la mañana, cuando salen dos camiones recolectores a cumplir dos recorridos. En la tarde, al no tener tareas asignadas en la ciudad, una de esas unidades se destina a Nueva Palmira para cubrir la falta de un camión fuera de servicio.

El esquema permite sostener el servicio, pero también revela un sistema exigido, que depende de una flota reducida y de apoyos entre municipios. No aparece, en este caso, una interrupción de la recolección matutina en Carmelo, aunque sí una organización que obliga a aprovechar al máximo cada unidad disponible.

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El punto de fondo no parece estar solo en la cantidad de camiones, sino en la forma en que se estructura la gestión de residuos. En muchos sistemas, la recolección urbana y el traslado hacia disposición final cumplen funciones distintas y requieren soluciones logísticas diferentes. Cuando una misma flota debe absorber varias exigencias, el desgaste operativo se acelera y las fallas tienen un impacto inmediato.

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La dificultad se vuelve más visible en ciudades intermedias, donde los márgenes de reemplazo son menores y cualquier desperfecto obliga a reorganizar turnos, recorridos y apoyos. En ese contexto, la respuesta cotidiana puede resolver la urgencia, pero no necesariamente corrige la causa de fondo.

Lo que muestran Carmelo y Nueva Palmira es, sobre todo, la vulnerabilidad de una estructura que funciona mientras cada pieza responde. Cuando una unidad queda fuera de servicio, el sistema sigue en marcha, pero lo hace con menos margen, más presión sobre los vehículos disponibles y una dependencia mayor de soluciones transitorias.