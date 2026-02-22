Una travesía náutica reunió este domingo a unas 50 personas en la zona de Playa Seré, en Carmelo, en el marco de la actividad denominada “1ª Travesía a la Isla Sola”.

El punto de partida fue Playa del Ancla. Desde allí, los participantes iniciaron el cruce hacia Isla Sola, rodearon completamente el perímetro de la isla y regresaron luego al punto de encuentro establecido en la costa.

La jornada fue organizada por Funcional Cross Carmelo y Zena. Los deportistas utilizaron embarcaciones livianas, entre ellas kayaks, tablas de stand up paddle y canoas, en un recorrido que combinó exigencia física y desplazamiento sobre el agua en circuito cerrado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante el desarrollo de la actividad, personal de la Subprefectura del Puerto de Carmelo brindó apoyo operativo y cobertura de seguridad. Para ello se dispuso un bote semirrígido con dos tripulantes de la unidad, que acompañaron el trayecto con el objetivo de supervisar el desplazamiento de las embarcaciones y garantizar condiciones seguras durante todo el recorrido.

La travesía finalizó sin incidentes, según informaron desde la organización y las autoridades presentes.