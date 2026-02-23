Dos personas fallecieron este domingo en el departamento de Colonia como consecuencia de siniestros de tránsito ocurridos con pocas horas de diferencia en la Ruta 1 y en la ciudad de Nueva Helvecia. Los episodios, que son investigados por la Policía, dejaron además varios lesionados.
Por causas que se procuran establecer, se produjo un siniestro de tránsito que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un hombre. Al lugar concurrieron efectivos policiales y servicios de emergencia, que constataron el deceso.
Las autoridades trabajan en la recolección de indicios y en la elaboración de las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.
Una mujer falleció tras una colisión frontal en Nueva Helvecia
La víctima no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas sufridas tras la colisión. Otros dos involucrados —una mujer y un hombre— resultaron lesionados con traumatismos de diversa entidad y permanecen bajo asistencia médica.
En el lugar trabajaron efectivos de la Seccional 5ª y de Policía Científica, que realizaron las pericias de rigor para esclarecer las circunstancias del impacto.
Investigación en curso
Ambos siniestros son objeto de investigación. Las actuaciones policiales incluyen el relevamiento de la escena, la toma de declaraciones y el análisis técnico de los vehículos involucrados.
Las dos muertes ocurridas en una misma jornada vuelven a poner el foco en la siniestralidad vial en el departamento. Las autoridades no han informado, hasta el momento, detalles adicionales sobre las causas que desencadenaron los hechos.
