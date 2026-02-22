Un hombre falleció este domingo como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido en el departamento de Colonia, a la altura del kilómetro 114 de la Ruta 1, próximo a Colonia Valdense.

El hecho se registró sobre las 19.40 y tuvo como único vehículo involucrado a un automóvil que circulaba en dirección a Colonia. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del vehículo, despistó y volcó. El rodado quedó finalmente en posición normal sobre la faja.

El conductor, único ocupante y mayor de edad, salió despedido del vehículo y murió en el lugar, según la información primaria de Policía Caminera.

A raíz del siniestro, la circulación permanecía obstruida en el sentido Este-Oeste mientras trabajaban en la zona los efectivos correspondientes.

Las circunstancias que derivaron en el despiste continúan bajo análisis.