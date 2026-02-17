A las 20.30 del domingo, frente al edificio central de ANCAP en Montevideo, el murmullo del tránsito se mezclará con otro sonido: el de motores que vienen de otro tiempo. No habrá velocidad extrema ni cronómetros que midan la furia. Habrá precisión, cálculo y memoria mecánica. Así comenzará la 22ª edición del Gran Premio del Uruguay “19 Capitales Histórico”, este año bajo la denominación “Copa 95 años de ANCAP”.

Setenta y tres equipos de seis países formarán una caravana de más de 80 vehículos clásicos. Durante cinco días unirán pueblos, rutas secundarias y capitales departamentales en una competencia de regularidad que exige exactitud en cada tramo. El desafío no es llegar primero, sino cumplir con el tiempo exacto.

El lunes 23, la expectativa se trasladará al departamento de Colonia. Después de atravesar Canelones, Florida, Durazno, Flores y San José, los autos ingresarán a la región al atardecer. A las 17.14 está previsto el paso por Ecilda Paullier; a las 17.46, por Rosario. Los relojes marcarán la diferencia.

La tensión técnica crecerá en la Ruta 54, en el Camino de las Tropas, sobre las 18.25. Luego vendrá Tarariras, antes de las 19.00, y finalmente la llegada a Colonia del Sacramento a las 19.27. Allí, los autos quedarán alineados, aún tibios, mientras el público se acerca a observar tableros, cromados y números pintados a mano.

El martes 24, a las 8.00, los motores volverán a encenderse. Desde Colonia partirán rumbo a Salto. Tarariras, Ombúes de Lavalle y Nueva Palmira quedarán otra vez en la hoja de ruta. El rally seguirá hacia el norte. La caravana avanzará como una línea de tiempo sobre el asfalto.