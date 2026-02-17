Hace cuarenta años, en un terreno del barrio Saravia, en Carmelo, alguien sostuvo una pala, alguien acomodó una piedra y alguien tomó una fotografía que hoy duerme en un álbum familiar. No hubo discursos largos ni cámaras de televisión. Hubo vecinos. Y una decisión: ese baldío sería plaza.

La colocación de la piedra fundamental de la Plaza Saravia marcó un punto de inflexión en un barrio que entonces crecía hacia los márgenes de la ciudad. Las calles eran de tierra, las veredas irregulares y el espacio público, una promesa. La piedra no fue un gesto ornamental: fue una declaración de pertenencia.

Según registros municipales de la época y testimonios recogidos por medios locales como el periódico El Municipio de Carmelo, el acto reunió a autoridades departamentales y a una comisión vecinal que había impulsado el proyecto durante meses. La plaza surgió de esa articulación., con el aporte fundamental de los rotarios y como fueron interviniendo los vecinos y la Intendencia de Colonia, posteriormente el Municipio de Carmelo realizando diversos arreglos.

Con el tiempo llegaron los juegos, los bancos, la arboleda que hoy da sombra en verano. Llegaron los cumpleaños infantiles, los partidos improvisados. La plaza empezó a ordenar el barrio: alrededor suyo se fijaron recorridos, se trazaron rutinas, se reconocieron caras.

En ciudades intermedias como Carmelo, los espacios públicos no son decorado: son infraestructura social. La Plaza Saravia operó como punto de encuentro en un sector que hasta entonces carecía de centralidad propia. Funcionó como escenario de actos escolares y como refugio cotidiano.

Cuarenta años después, la piedra original permanece —visible o no— bajo capas de tierra y memoria. Lo que se colocó aquel día no fue solo un símbolo. Fue un centro. Y los centros, en los barrios, son formas de resistencia contra el olvido.