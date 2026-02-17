Con la proximidad del inicio del año lectivo, Rotaract Club Carmelo puso en marcha una nueva edición de su campaña solidaria “Vuelta a Clases”, una iniciativa que desarrolla cada año con el objetivo de acompañar a niños, niñas y adolescentes en el comienzo del ciclo escolar.

La propuesta apunta a reunir túnicas y útiles escolares —nuevos o en buen estado— para colaborar con familias que enfrentan dificultades al momento de afrontar los gastos que implica el regreso a clases. Desde la organización señalan que el propósito es contribuir a que los estudiantes inicien el año con los materiales necesarios y en condiciones adecuadas.

La campaña convoca a la comunidad a sumarse mediante donaciones. Para facilitar la participación, Rotaract Carmelo dispuso dos puntos de recolección en la ciudad: Radio Carmelo y el Museo y Archivo del Carmen, donde se han colocado cajas identificadas para recibir los aportes.

Quienes deseen colaborar o requieran más información pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de Rotaract Carmelo, donde se coordinan las entregas y se responden consultas vinculadas a la actividad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La iniciativa forma parte de las acciones comunitarias que el club desarrolla de manera sostenida en la ciudad. A través de este tipo de campañas, la organización busca generar redes de apoyo y promover la participación ciudadana en torno a necesidades concretas del ámbito educativo.

La recolección se mantendrá activa en los días previos al inicio de clases, con la expectativa de reunir una cantidad significativa de materiales que serán distribuidos entre estudiantes de la comunidad.