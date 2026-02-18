La Intendencia de Colonia proyecta un presupuesto quinquenal de $ 24.249.273.060 para el período 2026-2030, con ingresos y egresos equilibrados en ese mismo monto. El documento, remitido a la Junta Departamental para su aprobación, fija las prioridades financieras, tributarias y administrativas de la próxima etapa de gobierno .

El total quinquenal se divide en $ 10.586 millones para remuneraciones, $ 5.189 millones para gastos de funcionamiento, $ 7.812 millones para inversiones y $ 660 millones en otros conceptos . En promedio, la Intendencia manejará cerca de $ 4.849 millones anuales, con una estructura de ingresos compuesta por recursos departamentales y transferencias nacionales .

Más peso de la inversión

Uno de los datos centrales es el volumen asignado a inversión: $ 9.519 millones en el quinquenio, según el resumen de egresos . El rubro “Bienes de uso”, que incluye obras y equipamiento, concentra la mayor parte de ese monto.

En funcionamiento, el mayor peso corresponde a servicios personales, con más de $ 8.641 millones en cinco años . Esto confirma que la masa salarial sigue siendo el principal componente del gasto corriente.

Cambios tributarios y nuevas tasas

El proyecto introduce modificaciones tributarias relevantes. Se habilitan facilidades de pago de hasta 36 cuotas para tributos vencidos, ampliables a 60 en casos justificados .

Se crea además una tasa anual de manejo de residuos de 2 Unidades Reajustables para inmuebles que no pagan Sobretasa de Salubridad y Limpieza pero reciben el servicio .

En materia inmobiliaria, se eleva al 30% la alícuota del impuesto a terrenos baldíos frentistas a avenidas y ramblas de Colonia del Sacramento, y al 20% en zonas de interés turístico determinadas por el Ejecutivo . El objetivo explícito es desestimular la retención de terrenos sin edificar en áreas estratégicas.

También se prevé la exoneración de tasas de edificación para cooperativas de vivienda de ayuda mutua .

Política salarial y reorganización

En el plano interno, el presupuesto establece ajustes salariales cuatrimestrales según la variación del IPC para preservar el poder adquisitivo . Además, fija aumentos adicionales de entre 2% y 5% para salarios básicos más bajos, a aplicarse en setiembre de 2026 .

Se impulsa un proceso integral de regularización y presupuestación del personal, en acuerdo con ADEOM , y se habilita una reorganización administrativa con creación y eliminación de cargos según anexos específicos .

El documento también fija el salario de los alcaldes por franja de municipio, con Carmelo en el nivel más alto, y establece que las horas extras requerirán autorización expresa del intendente .

Qué significa para los ciudadanos

Para los contribuyentes, el presupuesto combina tres señales: mayor presión sobre terrenos baldíos en zonas centrales y turísticas; nueva tasa de residuos para determinados padrones; y facilidades de pago ampliadas.

Para los funcionarios, implica ajustes automáticos por inflación, incrementos adicionales para salarios más bajos y un proceso de regularización laboral.

Y para el departamento en su conjunto, define una hoja de ruta financiera que prioriza inversión, reorganización interna y actualización tributaria. La discusión en la Junta Departamental determinará si este esquema se mantiene sin cambios o sufre modificaciones antes de su aprobación definitiva.