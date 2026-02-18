La Intendencia de Colonia proyecta un presupuesto quinquenal de $ 24.249.273.060 para el período 2026-2030, con ingresos y egresos equilibrados en ese mismo monto. El documento, remitido a la Junta Departamental para su aprobación, fija las prioridades financieras, tributarias y administrativas de la próxima etapa de gobierno .
El total quinquenal se divide en $ 10.586 millones para remuneraciones, $ 5.189 millones para gastos de funcionamiento, $ 7.812 millones para inversiones y $ 660 millones en otros conceptos . En promedio, la Intendencia manejará cerca de $ 4.849 millones anuales, con una estructura de ingresos compuesta por recursos departamentales y transferencias nacionales .
Más peso de la inversión
Uno de los datos centrales es el volumen asignado a inversión: $ 9.519 millones en el quinquenio, según el resumen de egresos . El rubro “Bienes de uso”, que incluye obras y equipamiento, concentra la mayor parte de ese monto.
En funcionamiento, el mayor peso corresponde a servicios personales, con más de $ 8.641 millones en cinco años . Esto confirma que la masa salarial sigue siendo el principal componente del gasto corriente.
Cambios tributarios y nuevas tasas
El proyecto introduce modificaciones tributarias relevantes. Se habilitan facilidades de pago de hasta 36 cuotas para tributos vencidos, ampliables a 60 en casos justificados .
Se crea además una tasa anual de manejo de residuos de 2 Unidades Reajustables para inmuebles que no pagan Sobretasa de Salubridad y Limpieza pero reciben el servicio .
En materia inmobiliaria, se eleva al 30% la alícuota del impuesto a terrenos baldíos frentistas a avenidas y ramblas de Colonia del Sacramento, y al 20% en zonas de interés turístico determinadas por el Ejecutivo . El objetivo explícito es desestimular la retención de terrenos sin edificar en áreas estratégicas.
También se prevé la exoneración de tasas de edificación para cooperativas de vivienda de ayuda mutua .
Política salarial y reorganización
En el plano interno, el presupuesto establece ajustes salariales cuatrimestrales según la variación del IPC para preservar el poder adquisitivo . Además, fija aumentos adicionales de entre 2% y 5% para salarios básicos más bajos, a aplicarse en setiembre de 2026 .
Se impulsa un proceso integral de regularización y presupuestación del personal, en acuerdo con ADEOM , y se habilita una reorganización administrativa con creación y eliminación de cargos según anexos específicos .
El documento también fija el salario de los alcaldes por franja de municipio, con Carmelo en el nivel más alto, y establece que las horas extras requerirán autorización expresa del intendente .
Qué significa para los ciudadanos
Para los contribuyentes, el presupuesto combina tres señales: mayor presión sobre terrenos baldíos en zonas centrales y turísticas; nueva tasa de residuos para determinados padrones; y facilidades de pago ampliadas.
Para los funcionarios, implica ajustes automáticos por inflación, incrementos adicionales para salarios más bajos y un proceso de regularización laboral.
Y para el departamento en su conjunto, define una hoja de ruta financiera que prioriza inversión, reorganización interna y actualización tributaria. La discusión en la Junta Departamental determinará si este esquema se mantiene sin cambios o sufre modificaciones antes de su aprobación definitiva.
El mensaje presupuestal remitido a la Junta Departamental detalla, en su anexo de inversiones, un conjunto de obras distribuidas por localidades y áreas de intervención.
Entre las principales actuaciones anunciadas por el Ejecutivo departamental figura la remodelación de la calle Prof. Carminillo Mederos en Juan Lacaze, definida como una de las inversiones más importantes del quinquenio y actualmente en proceso de adjudicación .
En Rosario, el plan prevé la implementación de carpeta asfáltica en la zona céntrica, en respuesta a la necesidad de mejora de la infraestructura vial urbana .
El anexo de “Obras y acondicionamiento de edificios y espacios públicos” incluye intervenciones específicas en distintas localidades. En Colonia del Sacramento se contemplan:
-
Construcción de una pista de patinaje y acondicionamiento de la Plazoleta Alberto Boerger .
-
Obras en sede y oficinas anexas .
-
Obras funerarias y trabajos varios en el área correspondiente .
-
Mantenimiento y obras en inmuebles propiedad de la Intendencia y espacios públicos, con asignación presupuestal distribuida en los cinco años .
En Tarariras, el presupuesto prevé:
-
Instalación de un conjunto grande de juegos infantiles en Plaza Joaquín Suárez .
-
Reciclado de la Casa de Guarda-hilos de AFE .
-
Construcción de una pista de skate en Jardines de la Unión .
El documento indica que las obras están financiadas mayoritariamente con recursos departamentales (GD), con distribución anual especificada para cada proyecto .
Además de estas intervenciones puntuales, el mensaje del Ejecutivo subraya que se han planificado obras en la totalidad del territorio departamental, con énfasis en infraestructura urbana, espacios públicos y mejoras que inciden tanto en el desarrollo local como en la actividad productiva y turística .
En términos globales, el plan de inversiones se orienta a infraestructura vial, equipamiento urbano, recuperación de espacios públicos y adecuación de edificios municipales, con ejecución escalonada a lo largo del quinquenio 2026–2030.
De acuerdo con el detalle por localidad, se incluyen las siguientes actuaciones:
-
Pavimentos y barandas, con una asignación total de $ 3.000.000 .
-
Acondicionamiento de barracones y formalización del camping, con un monto previsto de $ 5.080.000 .
-
Construcción de rampas accesibles, por $ 1.400.000 .
-
Instalación de 30 bancos y 10 bancos para personas con discapacidad, con una inversión de $ 720.000 .
-
Obras funerarias (obras varias), por un total de $ 4.000.000, distribuidos en los cinco años del quinquenio .
Además, dentro del rubro general de mantenimiento, nomenclátores e intervenciones en inmuebles propiedad de la Intendencia y espacios públicos, se asigna una partida global de $ 20.000.000, con distribución anual durante el período 2026–2030 .
En conjunto, el bloque de “Obras y acondicionamiento de edificios y espacios públicos” correspondiente a Carmelo totaliza $ 57.900.000 en el quinquenio, según el cuadro financiero incluido en el documento .
Las obras previstas para la ciudad se concentran, por tanto, en infraestructura urbana básica, accesibilidad, equipamiento de espacios públicos, mejoras en el camping y actuaciones en el área funeraria, además de un fondo general para mantenimiento edilicio y urbano.
Comentarios