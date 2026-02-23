El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, colocó al carnaval de Carmelo como una expresión central de identidad y desarrollo local durante su participación en el desfile de cierre celebrado este domingo.

“Es una preciosa fiesta en mi querida ciudad”, afirmó el jefe comunal, pero fue más allá del tono festivo. Rodríguez destacó el crecimiento sostenido de la celebración y subrayó el trabajo conjunto del municipio y la Intendencia para consolidarla año tras año.

El intendente vinculó el carnaval no solo con la tradición cultural, sino también con la generación de oportunidades. Señaló que este tipo de eventos populares impacta directamente en el empleo de vecinos de la zona y en el fortalecimiento de instituciones locales, reafirmando su visión de que la cultura puede ser también una herramienta de desarrollo económico.

En ese marco, remarcó el concepto de descentralización como eje de su administración. “En el departamento no hay diferencias entre ciudades grandes y pagos chicos. Colonia es uno solo”, expresó, al destacar que la apuesta cultural no se concentra únicamente en la capital departamental.

Rodríguez adelantó además la intención de impulsar talleres de murga en Carmelo y otras localidades. Reconoció que el departamento tiene una fuerte tradición en este género, aunque admitió que en los últimos años ha sido difícil sostener la continuidad de los conjuntos.

Así, el intendente situó al carnaval no solo como una celebración popular, sino como una política cultural que articula identidad, descentralización y trabajo en el territorio.