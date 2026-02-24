PUBLICIDAD PUBLICIDAD

A las 23:40 comenzó a regir una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. La probabilidad es superior al 75%. El fenómeno, según el informe oficial, responde a una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta al país.

De acuerdo al pronóstico, podrían desarrollarse tormentas, algunas de ellas localmente fuertes. En esas zonas se prevé intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes. No se descartan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

La alerta alcanza a los departamentos de Canelones, Colonia, Flores, Montevideo, San José y Soriano en su totalidad. También incluye localidades específicas de Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú y Río Negro.

