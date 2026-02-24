Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) firmaron este lunes un acuerdo para desarrollar una campaña especial de apoyo financiero dirigida a funcionarios y representados del gremio.

La iniciativa se implementará durante marzo y abril y apunta a mejorar el acceso al crédito, así como a facilitar la regularización de deudas bajo condiciones preferenciales.

Según lo informado, el plan contempla tasas bonificadas y plazos extendidos para nuevos préstamos y renovaciones. En el caso de obligaciones con atrasos, se establecen quitas para quienes opten por el pago contado y alternativas de financiación con condiciones más favorables.

El acuerdo también prevé beneficios diferenciales en productos de tarjetas de crédito, con bonificación de costos y mayor flexibilidad en los límites disponibles. A su vez, se promoverán instancias de educación financiera orientadas a los trabajadores judiciales, con el objetivo de fortalecer herramientas de planificación y administración de ingresos.

Desde ambas instituciones se señaló que la medida forma parte de una estrategia conjunta para atender la situación financiera del sector y generar mecanismos que permitan ordenar pasivos y mejorar el acceso a servicios bancarios.

La campaña se suma al entendimiento previamente suscrito entre el BROU y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), en el marco de una política del banco estatal orientada a ampliar la inclusión financiera y ofrecer instrumentos específicos para trabajadores de distintos organismos públicos.