CAMOC presentará este martes 24 de febrero un tomógrafo de última generación, incorporado como parte de una inversión estratégica orientada a fortalecer la capacidad diagnóstica y mejorar la respuesta asistencial en el Oeste del departamento de Colonia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La institución convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa que se desarrollará a las 15:30 horas en el Anfiteatro de CAMOC. En la instancia participarán integrantes de la Directiva, quienes brindarán detalles técnicos sobre el nuevo equipamiento y explicarán el alcance de esta incorporación en el marco de los servicios que presta la mutualista.

Según se informó, la adquisición apunta a optimizar los tiempos de diagnóstico, ampliar las prestaciones en estudios por imagen y ofrecer mayor precisión en la detección y seguimiento de distintas patologías. La incorporación de tecnología de última generación permitirá, además, reducir traslados y fortalecer la cobertura sanitaria en la región.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante la presentación se dará a conocer información vinculada a las características técnicas del tomógrafo, su capacidad operativa y el impacto previsto en la atención de los usuarios. Las autoridades también responderán consultas de la prensa sobre la inversión realizada y los próximos pasos en materia de desarrollo tecnológico e infraestructura.

Con esta incorporación, CAMOC avanza en la actualización de su equipamiento médico, en una apuesta que busca consolidar la calidad asistencial y ampliar el acceso a estudios especializados para la población del Oeste de Colonia.