La Universidad de la República (Udelar), a través de la Regional Suroeste, presentará este viernes 27 de febrero el Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería en Colonia del Sacramento.

La actividad se realizará a las 14 horas en el Centro Cultural de AFE e incluirá una conferencia de prensa y un encuentro con las personas inscriptas del departamento.

Según se informó, la instancia tendrá como objetivo exponer los lineamientos del programa, su alcance académico y su modalidad de implementación en la región. Asimismo, se habilitará un espacio de intercambio con quienes ya formalizaron su inscripción, a efectos de evacuar consultas y brindar precisiones sobre el inicio y desarrollo del trayecto formativo.

La iniciativa forma parte de la estrategia de descentralización universitaria que impulsa la Udelar en el interior del país, con énfasis en la formación en áreas vinculadas al sistema de salud. El programa busca fortalecer la capacitación de auxiliares de enfermería mediante un proceso de profesionalización que consolide competencias y amplíe oportunidades de formación terciaria en el territorio.

Desde la organización se indicó que la presentación en Colonia constituye una etapa clave para el despliegue del programa en el suroeste del país, en coordinación con actores locales y departamentales.

La conferencia de prensa marcará el lanzamiento formal de la propuesta en el departamento, mientras que el encuentro posterior estará dirigido específicamente a las personas ya inscriptas.