La Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes sesionará este viernes 10 de abril, desde las 10.00, con una agenda centrada en la planificación de políticas públicas, la descentralización territorial y la coordinación institucional.

La reunión comenzará con la consideración del acta de la sesión anterior, celebrada el 13 de marzo. Luego se presentarán informes sobre la participación en dos instancias recientes: la reunión del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, realizada el 18 de marzo, y la jornada de trabajo del Plan Nacional de Género, desarrollada el 26 de marzo. En ambos casos participaron representantes de la Intendencia de Maldonado.

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Uno de los principales asuntos será la aprobación del plan quinquenal de la comisión, que prevé una línea de trabajo ajustada a la realidad de cada departamento y un cronograma de acciones con enfoque descentralizado.

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La sesión incluirá además un intercambio con la secretaria de Derechos Humanos, Alejandra Collette Spinetti Núñez, en una instancia orientada a fortalecer la articulación entre organismos y avanzar en políticas con enfoque de derechos.