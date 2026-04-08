La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, de la Intendencia de Colonia, inició un curso de técnicas de extracción, preparación y conservación de materiales paleontológicos, un área poco visible pero fundamental para la ciencia y la preservación del patrimonio.

La propuesta, de siete meses y modalidad presencial y virtual, está dirigida por la técnica en Paleontología Magalí Cárdenas, de Argentina, junto con el equipo del Laboratorio de Conservación de Materiales Paleontológicos, Arqueológicos e Históricos de la propia escuela. La capacitación cuenta además con aval y certificación de la Asociación Paleontológica Argentina.

Más que enseñar a manipular fósiles, el curso apunta a algo mayor: preservar piezas que contienen datos sobre la vida del pasado y sobre los ambientes que existieron en la región. Un fósil mal extraído o mal conservado no solo puede deteriorarse; también puede perder parte de su valor científico.

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Las prácticas se realizarán con materiales del acervo del Museo de Colonia, lo que conecta la formación con objetos reales y con necesidades concretas de conservación.

La iniciativa también abre una perspectiva laboral especializada. La conservación de materiales paleontológicos requiere perfiles técnicos capaces de trabajar en museos, laboratorios, proyectos de investigación, gestión patrimonial y tareas educativas. En un contexto en el que crece la valoración del patrimonio, la formación de especialistas aparece como una necesidad cada vez más clara.