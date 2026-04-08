La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Turismo, desplegará en abril una intensa agenda de promoción destinada a consolidar la presencia del departamento en Brasil, uno de sus mercados prioritarios.

La primera escala será los días 9 y 10 de abril, cuando Colonia participe, junto al Ministerio de Turismo, en la 40.ª Feria Ugart, en Porto Alegre. El encuentro, organizado por la Unión Gaucha de Operadores y Representantes de Turismo, es uno de los principales del sur de Brasil y reúne a profesionales del sector.

Luego, del 14 al 16 de abril, el destino estará presente en la WTM Latin America, en San Pablo, una de las ferias de turismo más relevantes del continente. La organización prevé más de 30.000 participantes, 800 empresas y representantes de 50 países.

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Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para fortalecer el posicionamiento de Colonia en Brasil. En esa línea, este año ya se concretaron iniciativas como el hermanamiento con la Prefeitura de Caxias do Sul y la participación en la Fiesta de la Uva. Además, está prevista una agenda paralela de comunicación y prensa en territorio brasileño.

De regreso en Uruguay, Colonia también tendrá presencia en la primera Expoturismo Uruguay, organizada por la Cámara Uruguaya de Turismo en el LATU, del 17 al 19 de abril. Allí contará con un stand propio y 10 mostradores, en coordinación con operadores privados del sector turístico coloniense.