La Intendencia de Colonia abrió un llamado público para cubrir un cargo técnico en un área que, aunque suele quedar lejos de la atención cotidiana, tiene incidencia directa en trámites, obras y controles vinculados al desarrollo urbano. Se trata del llamado para Sub Director Profesional de Arquitectura de la Zona Oeste, con base habitual en Carmelo.

Más que un puesto administrativo, la convocatoria apunta a reforzar una función especializada dentro del engranaje departamental. Entre sus cometidos figuran asesorar técnicamente, coordinar y supervisar obras municipales, controlar permisos de construcción, informar expedientes, participar en licitaciones y realizar inspecciones, además de velar por el cumplimiento de normas nacionales y municipales.

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El llamado muestra, además, qué tipo de perfil busca hoy la administración pública para áreas técnicas: formación profesional, manejo de herramientas digitales, conocimiento normativo, experiencia en presupuestación y capacidad de trabajo en equipo.

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El cargo ofrece un sueldo básico de $ 97.478 nominales mensuales, con una carga de 30 horas semanales y una designación inicial de tres meses a prueba. La Intendencia exige título de arquitecto y residencia en Carmelo o alrededores, en función de la operativa territorial del puesto.

Las postulaciones podrán realizarse del 8 al 21 de abril, únicamente a través del portal web oficial.