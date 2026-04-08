El presidente del Sanatorio Americano, el médico carmelitano Dardo González, destacó la puesta en funcionamiento de un centro de radioterapia que, según subrayó, es el primero en la región integrado a una estructura sanatorial.

En conferencia de prensa, González señaló que el centro cuenta con tres aceleradores lineales de la empresa Varian y remarcó que uno de esos equipos es único en la región por su capacidad de realizar radioterapia adaptativa.

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Explicó que esta tecnología representa uno de los avances más recientes en la especialidad, ya que permite ajustar diariamente el plan de tratamiento de acuerdo con las condiciones del tumor y de los órganos sanos del paciente. Ese nivel de precisión, indicó, mejora la capacidad de adaptación del tratamiento a cada caso clínico.

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En cuanto a la capacidad de atención, González sostuvo que el sistema de trabajo previsto permitirá asistir entre 1.500 y 2.000 pacientes al año.

El jerarca también recordó que Uruguay presenta una alta incidencia y mortalidad por cáncer, en un contexto en el que la incorporación de tecnología de última generación aparece como un factor clave para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

En ese marco, destacó que la empresa Varian eligió al Sanatorio Americano para el desarrollo de esta tecnología, un hecho que posiciona a la institución como referencia en innovación aplicada a la radioterapia.