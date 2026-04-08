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El departamento de Colonia quedó incorporado a una nueva fase de la política nacional de adaptación al cambio climático en la costa, un paso que puede traducirse en estudios, definiciones técnicas y futuras intervenciones sobre dos zonas sensibles del territorio: Colonia del Sacramento y Juan Lacaze.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Ambiente, que presentó el proyecto REACC Costas, una iniciativa orientada a fortalecer la resiliencia de la franja costera uruguaya frente a la variabilidad climática y al impacto creciente de fenómenos como la erosión, las inundaciones, la presión sobre los ecosistemas y la transformación del borde costero.

Para esta primera etapa, cada intendencia participante podrá acceder a hasta US$ 80.000 para desarrollar acciones prioritarias, estudios y definiciones técnicas junto al Ministerio de Ambiente. En el caso de Colonia, eso supone la posibilidad de avanzar en una hoja de ruta concreta para su frente costero, con foco inicial en la capital departamental y Juan Lacaze.

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Aunque el monto no implica por sí mismo grandes obras, sí representa una señal relevante: Colonia pasa a integrar una planificación nacional respaldada por un fondo internacional de US$ 10 millones no reembolsables. Eso coloca al departamento dentro de un esquema más amplio de preparación ante riesgos climáticos, con posibilidades de trabajar en planificación basada en evidencia, restauración ambiental, infraestructura verde, monitoreo y alertas tempranas.

El alcance del anuncio también es político y territorial. La inclusión de Colonia reconoce que su costa ya no puede pensarse solo en clave turística, portuaria o urbana, sino también como una zona expuesta a desafíos climáticos que exigirán anticipación, coordinación institucional y criterios técnicos de largo plazo.

En ese marco, la participación del departamento en esta etapa abre una oportunidad: transformar problemas que suelen abordarse de forma reactiva en una agenda de adaptación con financiamiento, respaldo técnico y prioridad nacional.