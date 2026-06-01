La Comisión Administradora del Río de la Plata realizó este lunes 1.º de junio de 2026 la apertura de ofertas de la Licitación Pública Internacional N.º 1/2026, destinada a contratar las obras de dragado, mantenimiento, ensanche y eventuales mejoras del Canal Martín García.

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El llamado establece un plazo contractual de cinco años, con la posibilidad de una prórroga por otros cinco años. El objetivo es asegurar la continuidad de las condiciones de navegabilidad del canal y avanzar en mejoras consideradas estratégicas para esta vía de navegación.

A la licitación se presentaron tres empresas con trayectoria internacional en obras de dragado y mantenimiento de vías navegables: Boskalis International Uruguay S.A., Jan De Nul NV y CHEC Dredging Co., Ltd.

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La apertura de ofertas representa una nueva etapa en el proceso orientado a garantizar la seguridad y operatividad del Canal Martín García, una infraestructura clave para el comercio y la conectividad regional en el Río de la Plata.

Según lo previsto en el procedimiento, la CARP iniciará ahora la evaluación técnica, jurídica, económica y ambiental de las propuestas presentadas, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos de la licitación.

Las obras previstas apuntan a mantener y mejorar la eficiencia del sistema de navegación, en un canal que cumple un papel relevante para el tránsito fluvial y marítimo de la región.