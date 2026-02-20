El Teatro Uamá de Carmelo inaugurará su Temporada 2026 con el ciclo “Florencios en el Uamá”, una propuesta que reunirá obras y elencos distinguidos con los Premios Florencio del departamento de Colonia. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, busca poner en escena producciones reconocidas y acercar al público local una muestra representativa del teatro premiado.

Las funciones se realizarán los días 20, 21, 27 y 28 de febrero, siempre a las 21 horas. La entrada será libre y gratuita, con invitaciones disponibles en la boletería del teatro o a través de la plataforma RedTicket.

Cuatro títulos galardonados

El ciclo incluirá las siguientes obras:

El juego de la copa

Te debía una margarita

Vitalicios

La bailarina de Maguncia

La programación propone una diversidad de estilos y miradas escénicas, en un recorrido que abarca desde la comedia hasta el drama contemporáneo. Todas las producciones fueron distinguidas en el ámbito departamental por los Premios Florencio, reconocimiento que destaca anualmente el trabajo de artistas y compañías teatrales.

Un escenario emblemático

El Teatro Uamá, uno de los espacios culturales de referencia en Carmelo, será el escenario de esta apertura de temporada. La sala se consolida así como punto de encuentro para el teatro local y regional, en una agenda que combina acceso gratuito con propuestas de calidad artística.

Desde la organización señalaron que el ciclo apunta a celebrar el talento escénico del departamento y a fortalecer el vínculo entre el público y las producciones reconocidas. La entrada sin costo busca ampliar la participación y promover el acceso a la cultura en el inicio del calendario teatral 2026.

El ciclo “Florencios en el Uamá” marcará, de este modo, el comienzo de una temporada que aspira a mantener la diversidad y el nivel artístico en la programación anual del teatro carmelitano.