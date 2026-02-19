El departamento de Colonia vivió un feriado de Carnaval con cifras que rozaron el lleno total. La ocupación hotelera alcanzó el 99% de la plaza disponible, en un desempeño que superó en cuatro puntos porcentuales los registros del mismo período en 2025.

El dato fue confirmado por el presidente de la Asociación Turística del Departamento de Colonia, Andrés Castellano, en declaraciones a radio Monte Carlo. Si bien el Carnaval suele ser una fecha de alta demanda para el destino, este año el movimiento fue superior al habitual.

El impacto no se limitó a la hotelería. Según explicó Castellano, la gastronomía registró el punto más alto de la temporada estival. Los establecimientos trabajaron con mayor intensidad al mediodía que en la noche, una dinámica que marcó el pulso del fin de semana largo.

La oferta turística diversificada también tuvo su protagonismo. Los circuitos temáticos, como la Ruta del Queso y la Ruta del Vino, funcionaron con muy buena respuesta de visitantes, consolidándose como alternativas complementarias al casco histórico y a las propuestas tradicionales del departamento.

Los museos, por su parte, incrementaron la concurrencia en comparación con el Carnaval anterior, reflejando un mayor flujo de turistas interesados en la propuesta cultural.

Con estos números, Colonia cerró el feriado de Carnaval con uno de los niveles más altos de ocupación de la temporada y con indicadores que confirman un crecimiento sostenido frente al año pasado.