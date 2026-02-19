Padres de alrededor de 70 estudiantes manifestaron su preocupación por la falta de cupos para el Ciclo Básico en el Liceo 1 Dr. David Bonjour. El reclamo comenzó a visibilizarse con más intensidad este miércoles a través de redes sociales, donde circuló un banner con consignas vinculadas al derecho a elegir centro educativo.

La imagen difundida expresa: “NO SON CUPOS. SON FUTUROS. SIN LUGAR”, y señala que “muchos estudiantes no ingresaron al centro educativo que eligieron para cursar ciclo básico”. Además, agrega: “Elegir dónde estudiar también es un derecho. Pedimos respuestas y soluciones. Las trayectorias educativas se respetan”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según indicaron los familiares, los alumnos no obtuvieron lugar en el centro al que habían postulado para iniciar el Ciclo Básico, lo que generó inquietud respecto a la continuidad de sus trayectorias educativas y a la asignación de cupos en la institución.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los padres sostienen que buscan una respuesta formal de las autoridades educativas y alternativas que contemplen la situación de los estudiantes afectados. Hasta el momento, no se informó públicamente sobre las medidas que se adoptarán para atender el planteo.

El Liceo 1 Dr. David Bonjour es uno de los centros de educación media de la zona y concentra una demanda significativa de inscripciones para el inicio del Ciclo Básico cada año.