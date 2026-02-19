El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para el litoral oeste del país. El aviso comenzará a regir a las 00.00 del 19 de febrero y será actualizado a las 03.00, según informó el organismo.

La probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75 %. La situación responde a una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que favorece el desarrollo de tormentas, algunas de intensidad fuerte en forma puntual.

Lluvias intensas, rachas fuertes y eventual caída de granizo

De acuerdo con el comunicado, en las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, rachas de viento fuertes y ocasional caída de granizo.

La advertencia de nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar riesgos y alteraciones en actividades cotidianas, aunque no alcancen un grado de severidad extrema.

Localidades comprendidas en la advertencia

El aviso abarca localidades de cinco departamentos del litoral oeste:

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

INUMET indicó que continuará monitoreando la evolución del sistema y comunicará eventuales cambios en caso de que la situación lo requiera. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar precauciones ante la posibilidad de tormentas intensas durante la madrugada.